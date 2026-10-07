طالب يصيب 8 أشخاص في هجوم داخل مدرسة ببولندا

قالت السلطات البولندية إن طالبا يبلغ من العمر 19 عاما في مدرسة مهنية بشمال البلاد، اليوم الأربعاء، هاجم زملاءه من الطلاب، ومعلمين ومارة، باستخدام أداة حادة، مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص، قبل أن يلوذ بالفرار ويلقى القبض عليه في مكان قريب.

وذكرت الشرطة أن الهجوم وقع نحو الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي في مجمع المدارس المهنية رقم 4 بمدينة أوستروليكا، التي تقع على بعد نحو 120 كيلومترا (75 ميلا) شمال شرق وارسو.

ولم تقدم السلطات أي معلومات حول الدافع المحتمل أو تفاصيل بشأن الأداة المستخدمة في الهجوم.

وقالت المتحدثة باسم الادعاء، إلزبيتا إديتا لوكاشيفيتش، لوكالة الأنباء البولندية، إن المصابين هم أربعة طلاب ومدرسان واثنان من المارة.

وأضافت لوكاشيفيتش أن أيا من الإصابات لم تكن مهددة للحياة، لكن شخصا واحدا أصيب بجروح خطيرة، فيما جرى نقل بعض المصابين بواسطة مروحية إلى المستشفى.

وحددت السلطات هوية المشتبه به فقط باسم "ياكوب ز."، التزاما بقوانين الخصوصية في بولندا.

وقالت الشرطة إن المهاجم المزعوم أصيب وقت اعتقاله. ونقل إلى المستشفى ولكن لم يتم الكشف عن معلومات بشأن مدى خطورة إصاباته.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن العمدة بافل نيفيادومسكي القول إن "الوضع أصبح تحت السيطرة" والسلطات متواجدة بالموقع للوقوف على "ملابسات الحادث".