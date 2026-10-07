27 مليونا و346 ألف جنيه حصيلة مزاد بضائع جمارك الإسكندرية وسفاجا

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حققت جلسة المزاد العلني لبيع البضائع واللوطات المهملة والراكدة بجمارك الإسكندرية وسفاجا، اليوم الأربعاء، حصيلة بلغت 27 مليونًا و346 ألفًا و600 جنيه، بإجمالي 21 لوطًا من السيارات والبضائع المتنوعة.

وأقيمت جلسة المزاد بمعرفة الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية وسفاجا، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بقاعة نادي الحضارات الرياضي بشارع صلاح سالم أمام مرور عين الصيرة، لبيع عدد من لوطات البضائع والسيارات المخزنة بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية.

وتأتي أعمال البيع تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بالموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف الحاويات ورواكد المهمل، بما يسهم في سرعة التعامل معها وتحويل الموانئ إلى بوابات للعبور، وليس أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وأسفرت الجلسة عن البيع النهائي لـ6 لوطات، بإجمالي 21 لوطًا، حيث تم بيع لوط سيارات واحد تابع لجمرك الإسكندرية بقيمة مليون و456 ألف جنيه، إلى جانب 5 لوطات بضائع تابعة للجمرك بقيمة 14 مليونًا و912 ألفًا و100 جنيه.

كما شهدت الجلسة بيع 6 لوطات سيارات تابعة لجمرك سفاجا بقيمة 5 ملايين و877 ألفًا و500 جنيه، إلى جانب 9 لوطات بضائع بقيمة 5 ملايين و101 ألف جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة مبيعات لوطات السيارات والبضائع بجمارك الإسكندرية وسفاجا خلال جلسة المزاد 27 مليونًا و346 ألفًا و600 جنيه، بإجمالي 21 لوطًا تم بيعها نهائيًا.

وأعربت الجهات المنظمة عن تقديرها للجهود المبذولة من العاملين بالإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك الإسكندرية وسفاجا، إلى جانب رجال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في تنظيم جلسة المزاد وإنجاز إجراءات البيع.