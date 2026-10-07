استقرار أسعار الغاز الأوروبي بالقرب من أعلى مستوياتها منذ أسبوعين

استقرت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بالقرب من أعلى مستوياتها منذ أسبوعين، في ظل زيادة الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز، والمخاوف من اضطراب الإمدادات بأوروبا خلال فصل الشتاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي في أوروبا ارتفع لليوم الثاني على التوالي، بزيادة نسبتها 2ر2%. وقال متحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده قد تشن هجمات عسكرية استباقية إذا لزم الأمر، بعد إعلان هيئة العمليات البحرية البريطانية وقوع 9 هجمات على سفن في المضيق منذ بداية الشهر الحالي. ويمثل هذا الرقم نحو نصف إجمالي عدد الهجمات التي تم تسجيلها خلال سبتمبر ككل.

وعلى الرغم من ارتفاع وتيرة عبور شحنات الطاقة من مضيق هرمز في الأسابيع الأخيرة، فإن تدفقات الغاز الطبيعي المسال منه لا تزال منخفضة.

وقد تعرضت ناقلة غاز للاستهداف بالقرب من المضيق مؤخرا، ما سلط الضوء على المخاطر المستمرة التي تهدد حركة الشحن.

يذكر أن نحو خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية كانت تمر عبر مضيق هرمز قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي.

وتعد أوروبا عرضة بشكل خاص لارتفاع محتمل في أسعار الغاز الطبيعي خلال موسم البرد الوشيك، إذ تبلغ نسبة امتلاء مستودعات تخزين الغاز لفصل الشتاء في أوروبا 73% فقط من متوسط مستوياتها في مثل هذا الوقت من العام، وهو أدنى مستوى موسمي له منذ عام 2009.

وبحلول الساعة الثانية عشرة و55 دقيقة ظهر بتوقيت أمستردام ارتفع سعر العقود الهولندية القياسية بنسبة 8ر1% إلى 06ر77 يورو لكل ميجاوات/ساعة.