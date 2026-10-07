سي إن إن: ترامب يوافق على إعدام طبيب نفسي سابق بالجيش الأمريكي رميا بالرصاص

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق، اليوم الأربعاء، على تنفيذ حكم الإعدام بحق نضال حسن، الطبيب النفسي السابق بالجيش الأمريكي، رميًا بالرصاص، بعد إدانته بقتل 13 شخصًا وإصابة 32 آخرين في حادث إطلاق نار داخل قاعدة فورت هود بولاية تكساس عام 2009.

وذكرت الشبكة، أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أوصى بتنفيذ حكم الإعدام بحق حسن بواسطة فرقة إعدام تابعة للجيش، قبل أن يوافق ترامب على التوصية، وفقًا لما أعلنه البنتاجون.

وبحسب "سي إن إن"، فتح حسن النار في 5 نوفمبر 2009 داخل منشأة طبية في قاعدة فورت هود، بينما كانت وحدته تستعد للانتشار في أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة 32 آخرين.

وأوضحت الشبكة أن حسن أُدين في عام 2013 بـ13 تهمة قتل عمد و32 تهمة شروع في القتل، وصدر بحقه حكم بالإعدام من محكمة عسكرية.

وأضافت "سي إن إن"، أن تنفيذ الحكم رميا بالرصاص سيكون سابقة نادرة في تاريخ الجيش الأمريكي، إذ لم ينفذ الجيش الأمريكي حكمًا بالإعدام بحق أحد أفراده منذ عام 1961، بينما تعود آخر عملية إعدام عسكري باستخدام فرقة إعدام إلى عام 1945.

وأضافت الشبكة أن موعد ومكان تنفيذ الحكم لم يتحددا بعد، وأن وزير الجيش الأمريكي سيتولى تحديدهما.

وبحسب "سي إن إن"، لا يزال حسن، البالغ من العمر 56 عامًا، محتجزًا في سجن عسكري، بعدما أصيب بالشلل الجزئي خلال توقيفه عقب الهجوم.

وأشارت الشبكة إلى أن الهجوم وقع قبل أسابيع من الموعد المقرر لإرسال حسن إلى أفغانستان، وأنه قال خلال محاكمته إنه استهدف جنودًا أمريكيين كانوا يستعدون للانتشار هناك.

ونقلت "سي إن إن" عن متحدث باسم البنتاجون أن قرار تنفيذ الحكم يأتي بعد توصية وزير الدفاع، فيما وصف المتحدث القرار بأنه يمثل نهاية لمسار قضائي طويل في قضية الهجوم الذي وقع قبل أكثر من 16 عامًا.

ويأتي قرار استخدام فرقة الإعدام في وقت شهدت فيه الولايات المتحدة نقاشًا متجددًا حول وسائل تنفيذ أحكام الإعدام، في ظل صعوبات مرتبطة بتوفير الأدوية المستخدمة في الحقن القاتل، بحسب ما أوردته "سي إن إن".

وفي حال تنفيذ الحكم، سيكون نضال حسن أول عسكري أمريكي يُعدم منذ أكثر من ستة عقود، في خطوة من شأنها أن تجعل القضية واحدة من أكثر عمليات الإعدام العسكرية ندرة في التاريخ الأمريكي.