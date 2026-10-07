احتجاز زعيم المعارضة الهندية خلال احتجاج ضد رئيس مفوضية الانتخابات

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احتجزت الشرطة الهندية زعيم المعارضة راهول غاندي اليوم الأربعاء خلال احتجاج ضد رئيس مفوضية الانتخابات في الهند جيانيش كومار، في الوقت الذي كثفت فيه أحزاب المعارضة حملتها إزاء تعديل مثير للجدل لقوائم الناخبين.

وقد أوقفت الشرطة غاندي وغيره من نواب المعارضة أثناء مسيرتهم باتجاه جانتار مانتار، وهو موقع مخصص للاحتجاجات في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأظهر بث مباشر على قناة حزب المؤتمر الذي يقوده غاندي على موقع يوتيوب قيام الشرطة باحتجازه ونقله في مركبة بعيداً عن المكان.

كما احتجزت السلطات عدداً آخر من نواب المعارضة والمحتجين.

وتطالب المعارضة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات جيانيش كومار، متهمة الهيئة الانتخابية التي يترأسها بالتلاعب بسجلات الناخبين لصالح حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتنفي المفوضية والحكومة هذه الاتهامات.