الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تصعيد جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق المزارعين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها الهجوم على المزارعين أثناء قطف ثمار الزيتون في أراضيهم ببلدتي برقة ورامين، وأسفر عن استشهاد فلسطيني يبلغ من العمر 44 عاما، وإصابة أكثر من 20 فلسطينيا، بينهم مصابون بجروح خطيرة بالرصاص الحي.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن الاستهداف الممنهج للمدنيين والمزارعين الفلسطينيين العزل خلال موسم قطف الزيتون، والاعتداء عليهم بالرصاص والضرب، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمارها، إلى جانب الاعتداء على طواقم الإسعاف الفلسطينية أثناء محاولتها الوصول إلى المصابين ونقلهم، واحتجاز ثلاثة مسعفين ومتطوع، والاستيلاء على مفاتيح سيارات الإسعاف وإجبار طواقمها على مغادرة المكان، تشكل جرائم حرب مكتملة الأركان وتصعيدا خطيرا لعدوان الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وحذرت الوزارة من مخاطر استمرار هذه الجرائم وتصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، خاصة خلال موسم قطف الزيتون.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف جرائمها ومحاسبة مرتكبيها على كل المستويات، ومن يوفر لهم الحماية أو يحرض على ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

كما دعت إلى اتخاذ إجراءات عملية ورادعة لوقف منظومة الاستيطان وإرهاب المستوطنين، وضمان حق المزارعين الفلسطينيين في الوصول إلى أراضيهم وحمايتهم، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وعاصمتها القدس.