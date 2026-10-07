مسئول بالحرس الثوري: نسيطر بالكامل على هرمز وسنغلق مسارات بديلة

قال مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي، إن قوات بلاده تسيطر "بالكامل" على مضيق هرمز، وإن مسارات وصفها بأنها "غير قانونية" ستغلق في أقرب وقت.

وبحسب وكالة "تسنيم" شبه الرسمية، الأربعاء، أوضح نقدي، في تصريحات بشأن الوضع في المضيق، أن هرمز مغلق وتسيطر عليه القوات المسلحة الإيرانية بالكامل، وأن هذا الوضع سيستمر حتى تلبية "المطالب المشروعة" لإيران.

وادعى أن بعض الأشخاص يستخدمون سفنًا صغيرة لتهريب النفط، ثم ينقلون هذه "الكميات القليلة" إلى ناقلات.

وبشأن مسارات العبور البديلة، قال نقدي: "المسارات القليلة التي أنشأها المخالفون في مضيق هرمز عبر تفجير الصخور وأعمال الهدم ستغلق في أقرب وقت".

وفي 28 فبراير 2026، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، خلفت آلاف القتلى، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول بالمنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

ولاحقًا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل تعثر مسار المفاوضات بين البلدين بسبب خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم منتصف يونيو الماضي.