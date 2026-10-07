كشفت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية عن أن مسئولين بريطانيين التقوا زوجين بريطانيين محتجزين في إيران على خلفية اتهامات بالتجسس، في أول زيارة قنصلية لهما منذ 112 يومًا، بينما تواصل عائلتهما المطالبة بتحسين ظروف احتجازهما والإفراج عنهما.

وأشارت الشبكة، نقلًا عن عائلة كريج وليندسي فورمان، إلى أن اللقاء جرى في 5 أكتوبر الجاري، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على آخر زيارة قنصلية للزوجين.

وبحسب «سكاي نيوز»، أوقفت السلطات الإيرانية الزوجين، المنحدرين من مقاطعة شرق ساسكس البريطانية، في يناير 2025 أثناء قيامهما برحلة حول العالم على متن دراجة نارية، قبل أن توجه إليهما اتهامات بالتجسس لصالح بريطانيا وإسرائيل، وهي اتهامات نفاها الزوجين.

وأوضحت الشبكة، أن محكمة إيرانية حكمت في فبراير الماضي على الزوجين بالسجن لمدة 10 سنوات، وهما محتجزان في سجن إيفين بالعاصمة طهران.

وأضافت أن السلطات الإيرانية وافقت على السماح للزوجين بإجراء مكالمة هاتفية أسبوعية مع ذويهما، على أن تُجرى المكالمة الأولى الأربعاء.

ونقلت «سكاي نيوز» عن جو بينيت، نجل ليندسي، قوله إنه يشعر بالقلق إزاء تنفيذ هذا الالتزام، مضيفًا أنه لا يريد «ضمانة أخرى بأن المكالمة الهاتفية ستحدث»، وإنما «يريد أن يرن الهاتف».

ووفقًا للشبكة البريطانية، خاض الزوجان إضرابًا عن الطعام استمر نحو ثلاثة أشهر احتجاجًا على الحكم وظروف احتجازهما، قبل أن ينهيانه، فيما أفادت الأسرة بأن حالتهما بدت أفضل خلال اللقاء الأخير.

وأشارت «سكاي نيوز» إلى استمرار عدد من المشكلات التي تطالب الأسرة بحلها، من بينها ضمان انتظام الاتصالات الهاتفية، وحصول ليندسي على الأدوية التي تحتاج إليها، وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية، فضلًا عن الصعوبات المتعلقة بالتواصل مع المحامين.

ولفتت الشبكة إلى أن قضية الزوجين أُثيرت خلال لقاء وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر مع نظيرها الإيراني عباس عراقجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جددت لندن مطالبتها بالإفراج عنهما.

وبحسب «سكاي نيوز»، ينفي الزوجان الاتهامات الموجهة إليهما بالتجسس، فيما تواصل الحكومة البريطانية تقديم الدعم القنصلي لهما، وسط مساعٍ لضمان حصولهما على الرعاية اللازمة وتمكينهما من التواصل مع ذويهما