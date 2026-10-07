المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: أكثر من 74 ألف شهيد و175 ألف جريح خلال 3 سنوات من الحرب

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تحديثًا لأبرز إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة، بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على بدء الحرب، مستعرضًا حجم الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها، خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023، حتى 7 أكتوبر 2026.

وقال المكتب في بيانه، إن أكثر من 2.4 مليون فلسطيني تعرضوا خلال السنوات الثلاث لما وصفه بالإبادة والتجويع والتهجير القسري، مشيرًا إلى أن نسبة الدمار في القطاع تجاوزت 90%، وأن أكثر من 80% من مساحته تعرضت للاجتياح والقصف والتهجير.

وبحسب الإحصائية، بلغ عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء الحرب 74,250 شهيدًا، فيما يقدر عدد المفقودين بنحو 9,500 شخص، بينهم من لا يزالون تحت الأنقاض أو لا يزال مصيرهم مجهولًا.

وبلغ عدد الأطفال الشهداء 21,976 طفلًا، بينهم 1,125 رضيعًا دون عام واحد. كما استشهد أكثر من 12,500 امرأة، و22,500 أب، إلى جانب 1,723 من أفراد الطواقم الطبية و149 من الدفاع المدني و262 صحفيًا.

وأشار المكتب إلى أن أكثر من 39 ألف أسرة تعرضت للمجازر، بينها أكثر من 2,700 أسرة أُبيدت بالكامل، فيما بقي ناجٍ واحد من أكثر من 6,000 أسرة أخرى.

ووفق البيان، بلغ عدد الجرحى والمصابين الذين وصلوا إلى المستشفيات 175,278 شخصًا، بينهم أكثر من 19 ألف جريح بحاجة إلى تأهيل طويل الأمد، ونحو 5,400 حالة بتر، و1,500 حالة شلل، و1,200 حالة فقدان بصر.

تدهور القطاع الصحي

وقال المكتب إن 19 مستشفى فقط تعمل حاليًا بقدرات محدودة من أصل 38 مستشفى، بينما انخفض عدد الأسرة إلى 2,623 سريرًا، مقارنة بـ3,412 سريرًا قبل الحرب، كما خرج 96 مركزًا صحيًا عن الخدمة، وتعرضت 197 سيارة إسعاف للاستهداف.

وأضاف البيان أن 2,027 مريضًا توفوا أثناء انتظار الإجلاء الطبي، فيما ينتظر نحو 21 ألف مريض، بينهم 5,803 أطفال و4,800 مريض بالسرطان، فرصة للعلاج خارج القطاع.

التعليم والسكن والنزوح

وفي قطاع التعليم، أفاد المكتب بأن 97% من المدارس تعرضت لأضرار، فيما تحتاج 87% من المباني المدرسية إلى إعادة بناء أو تأهيل كبير. كما دُمرت 17 مؤسسة للتعليم العالي كليًا أو جزئيًا، وحُرم أكثر من 740 ألف طالب من التعليم المدرسي والجامعي.

وعلى صعيد السكن، تضرر نحو 510 آلاف وحدة سكنية، بينها 335 ألف وحدة دُمرت بالكامل، بينما أصبح 75 ألف مبنى ووحدة سكنية غير صالح للسكن. وأشار المكتب إلى نزوح أكثر من مليوني شخص، وتحول أكثر من 162 ألف خيمة إلى مساكن متهالكة وغير صالحة للإقامة.

أزمة الغذاء والمياه

وقال المكتب إن أكثر من 500 ألف شاحنة مساعدات ووقود مُنعت من دخول القطاع، فيما تعرضت نقاط ومرافق لتوزيع المساعدات للاستهداف.

وأشار إلى تعرض نحو 650 ألف طفل لخطر سوء التغذية والجوع، بينهم نحو 40 ألف رضيع دون عام، إضافة إلى 350 ألف مريض مزمن يواجهون مخاطر صحية بسبب نقص الأدوية، وفق الإحصائية.

وفي قطاع المياه، قال المكتب إن 725 بئرًا مركزية و134 مشروعًا للمياه العذبة دُمرت، إلى جانب مئات الكيلومترات من شبكات المياه والصرف الصحي وأكثر من 3 ملايين متر من الطرق والشوارع.

خسائر اقتصادية ضخمة

وفي القطاع الزراعي، أفاد المكتب بأن أكثر من 87% من الأراضي الزراعية تعرضت للتدمير، ما أدى إلى تراجع إنتاج الخضراوات والفواكه من نحو 524 ألف طن سنويًا إلى قرابة 20 ألف طن.

وقدّر المكتب الإعلامي الحكومي الخسائر المباشرة الأولية للحرب بأكثر من 80 مليار دولار في 15 قطاعًا حيويًا، تصدرها قطاع الإسكان بنحو 34 مليار دولار، يليه القطاع الصحي بنحو 6 مليارات دولار والتعليم بنحو 4 مليارات دولار، إلى جانب خسائر كبيرة في الزراعة والصناعة والتجارة والنقل والكهرباء والاتصالات والخدمات.