أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن إسناد إدارة المباراة المرتقبة التي تجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه نابولي الإيطالي، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب «الاتحاد» في تمام الساعة العاشرة مساءً، إلى الحكم الروماني إستفان كوفاكس، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لما أعلنه «يويفا»، يعاون كوفاكس في إدارة اللقاء مواطناه ميهاي ماريكا وفيرينتس تونيوجي كحكمين مساعدين، إلى جانب فلورين أندري حكماً رابعاً، فيما يتولى البولندي توماس كفياتكوفسكي مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بمساعدة الهولندي دينيس هيجلر.

ويُعد كوفاكس، المنحدر من مدينة كاري الرومانية، أحد أبرز حكام النخبة في القارة الأوروبية؛ حيث أدار ثلاث نهائيات قارية كبرى خلال أربع سنوات، شملت نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2021-2022 بين روما وفينورد في تيرانا، ونهائي الدوري الأوروبي عام 2024 في دبلن بين أتالانتا وباير ليفركوزن، وصولاً إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 في ميونخ الذي شهد فوز باريس سان جيرمان على إنتر ميلان بخماسية نظيفة.

ورغم سيرته التحكيمية الحافلة، يحمل فريق نابولي ذكريات غير سارة مع صافرة الحكم الروماني، إذ سبق أن شعر الفريق الإيطالي بالظلم التحكيمي خلال إدارته لمواجهة ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام ميلان في نسخة عام 2023.

ويدخل نابولي، بقيادة مديره الفني ماسيميليانو أليجري، هذه الرحلة الإنجليزية الصعبة وسط أزمة إصابات متفاقمة تضرب صفوف الفريق، تفاقمت مؤخراً بخروج اللاعب أنطونيو فيرجارا مصاباً خلال مواجهة تورينو في الدوري الإيطالي، أمس السبت.