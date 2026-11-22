قال محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، إن مصر يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في دعم جهود التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي داخل القارة الأفريقية، من خلال توسيع مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون التكنولوجي والشراكات الاقتصادية.

وأضاف خلال لقاء مع أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن توجهات الدول الإفريقية في تحقيق التنمية والنمو شهدت تغيرًا مقارنة بالماضي، حيث لم يعد الاعتماد على المنح والمساعدات هو المسار الأساسي، رغم استمرار حاجة بعض الدول منخفضة الدخل إليها بصورة مؤقتة، لحين تحسن أوضاعها الاقتصادية.

وأوضح، أن التركيز أصبح منصبًا بصورة أكبر على جذب الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري والتعاون التكنولوجي، إلى جانب إقامة شراكات متنوعة، بدلًا من الاقتصار على مفهوم الدول المانحة والمستفيدة.

وأشار إلى أن مصر وعددًا من الدول الأفريقية تنفذ بالفعل مبادرات ومشروعات مشتركة في مجالات التعليم والرعاية الصحية، فضلًا عن المشاركة في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية الكبرى.

وفيما يتعلق بفرص الاستثمار وجذب المزيد منها إلى الدول العربية، أعرب محيي الدين عن تفاؤله بمبادرة «المشروعات الخضراء الذكية»، التي انطلقت بالتزامن مع استضافة مصر قمة المناخ في شرم الشيخ عام 2022.

وكشف أن المبادرة تستعد لإطلاق دورتها الرابعة في مصر، على أن يُعلن عن تفاصيلها قريبًا، موضحًا أنها تشهد مشاركة عشرات الآلاف من المتقدمين، بهدف اختيار 18 مشروعًا موزعة على عدة فئات ومستويات، تشمل مشروعات مقدمة من المرأة، ومشروعات الشركات الناشئة، وصولًا إلى المشروعات الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية.