اكتسح فريق إيه سي ميلان ضيفه فريق فروزينوني كالتشيو، بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي الممتاز «الكالتشيو».

افتتح ميلان التسجيل مبكرًا بهدف من المدافع جابرييل كالفاني، لاعب فروزينوني بالخطأ في مرماه، ثم أضاف جونزالو راموس الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 19، قبل أن يقلص فروزينوني النتيجة في الدقيقة 25 بهدف من اللاعب باتريسيو ماسيني.

ثم عاد ميلان وسجل الهدف الثالث عن طريق البديل أردون جاشاري في الدقيقة 48، ثم عزز البديل الثاني ألفادجيو سيسيه تقدم ميلان بالهدف الرابع في الدقيقة 60، قبل أن يختتم كريستيان بوليسيتش خماسية الروسونيري في الدقيقة 68.

وشهد تشكيل فريق فروزينوني كالتشيو تواجد، عمر فايد، مدافع المنتخب الوطني، على مقاعد البدلاء، فيما شهد تشكيل ميلان تواجد الأسطورة لوكا مودريتش.

بهذا الفوز رفع فريق ميلان رصيده للنقطة 27، وتقدم للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد فريق فروزينوني كالتشيو عند 20 نقطة في المركز السابع.