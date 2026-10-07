وزير الخارجية الأمريكي: إيران فقدت سيطرتها بالكامل على مضيق هرمز

ادعى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، أن إيران "فقدت سيطرتها بالكامل" على مضيق هرمز.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده روبيو، الذي يجري زيارة رسمية إلى العاصمة اليونانية أثينا، مع وزير الخارجية اليوناني يورجوس ييرابيتريتيس.

وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة واليونان تجمعهما علاقات تاريخية قائمة على الصداقة والشراكة والتحالف.

وأضاف: "تزداد أهمية هذا التحالف التاريخي وضوحا في ظل حالة عدم الاستقرار التي نشهدها في العالم اليوم، نتيجة للصراعات الدائرة مع إيران في هرمز، ومع اليمن في البحر الأحمر، أو بين أوكرانيا وروسيا".

وشدد على ضرورة أن تتحمل الدول الأوروبية عبئا أكبر في الدفاع عن قارتها، مشيرا إلى أن "اليونان تفعل ذلك بالضبط".

وقال روبيو إن اليونان حليف مهم في قضايا من بينها أمن الحدود ومكافحة الهجرة الجماعية والمنظمات الإجرامية.

وردا على سؤال بشأن مشروع خط كهرباء يهدف إلى ربط شبكات الكهرباء بين اليونان وجنوب قبرص الرومية وإسرائيل، قال روبيو إن التعاون في مجال الطاقة، إلى جانب التعاون الأمني، يرتبط بالأمن القومي، مشيرا إلى أن انقطاع تدفقات الطاقة في أي منطقة يمكن أن يشكل تهديدا على المستوى العالمي.

السلاح النووي خط أحمر

وخلال حديثه عن إيران، قال روبيو: "إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. لن تتمكن من امتلاكه ما دام الرئيس دونالد ترامب في منصبه، وهذا خط أحمر بالنسبة لنا".

وأشار روبيو إلى أن طهران أضاعت في الماضي العديد من الفرص للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

وادعى أن إيران سعت إلى بناء قدرات عسكرية تقليدية ضخمة تجعلها "بمنأى عن المساس بها".

وأفاد بأن طهران هدفت إلى ردع أي تدخل محتمل ضد برنامجها النووي من خلال تعزيز قدراتها الصاروخية وقدرات الطائرات المسيرة.

وادعى أن برنامج إيران للطائرات المسيرة وقدراتها الإنتاجية، فضلا عن قدراتها الصاروخية قد دُمرت، وأن أنظمة الإطلاق الموجودة لديها أُضعفت، وأنها أصبحت اليوم "أضعف بكثير" من الناحية العسكرية مقارنة بما كانت عليه في السابق.

وذكر أن إيران تواجه عقوبات شديدة، لافتا إلى أن اقتصادها "في حالة تراجع".

وأفاد بأن مضيق هرمز "مفتوح"، وأن كمية النفط التي تمر عبره "اقتربت من مستويات ما قبل اندلاع الصراع"، مدعيا أن إيران "فقدت سيطرتها بالكامل" على المضيق.

ولم يصدر تعليق فوري من إيران على ادعاءات روبيو، لكنها تقول إن مضيق هرمز ما زال مغلقا إلا بتنسيق معها، وتعلن استهداف السفن التي لا تلتزم بذلك، بينما تؤكد الولايات المتحدة أن الممر مفتوح أمام حركة الملاحة.

وفي 28 فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت آلاف القتلى، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول المنطقة، قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

ولاحقا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل انسداد مسار المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم منتصف يونيو الماضي.

ويأتي تعثر المفاوضات جراء خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميا.