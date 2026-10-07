اعتقال السيدة الأولى السابقة لسريلانكا بتهم فساد

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احتجزت شيرانثي راجاباكسا، زوجة الرئيس السريلانكي السابق، ماهيندا راجاباكسا، اليوم الأربعاء، على خلفية اتهامات بإساءة استخدام تبرعات تلقتها مؤسستها الخيرية خلال فترة توليها منصب السيدة الأولى.

واستجوبت الشرطة شيرانثي راجاباكسا في منزلها، ثم اقتادتها لاحقا إلى المحكمة، التي أمرت باحتجازها لمدة أسبوع على ذمة التحقيقات.

وفي وقت لاحق، اصطحبت الشرطة راجاباكسا، التي كانت تضع ضمادة على إحدى عينيها بعد خضوعها لجراحة مؤخرا، إلى سيارة لنقلها إلى السجن.

واتهمت راجاباكسا بإساءة استخدام أموال تبرعات تلقتها مؤسستها الخيرية من بنك حكومي، وكانت مخصصة لشراء جهاز ماسح ضوئي لصالح مستشفى حكومي.

كما ألقي القبض على الرئيس السابق للبنك الحكومي آنذاك، للاشتباه في التحايل على الإجراءات المتبعة لصرف الأموال للمؤسسة الخيرية، فيما أخلت المحكمة سبيله بكفالة.

وكان نجل الزوجين السابقين، النائب نامال راجاباكسا، قد احتجز أيضا على خلفية اتهامات بالرشوة.