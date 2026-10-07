رئيس الاستخبارات الألمانية يقدم إفادته للبرلمان بشأن قضية تجسس هانينج

استمع أعضاء لجنة البرلمان الألماني المسؤولة عن الرقابة على أعمال الاستخبارات إلى إفادة من الرئيس الحالي لجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني "بي إن دي"، مارتين ييجر، حول المعطيات المتوفرة لديه بشأن قضية التجسس المتهم فيها الرئيس الأسبق للجهاز، أوجوست هانينج.

وصل ييجر في حدود الساعة 15:20 إلى الغرفة المحصنة والمؤمنة ضد التنصت في مبنى البرلمان، حيث أشارت التوقعات إلى الاجتماع سيستمر عدة ساعات، وليس من الوارد أن يتم إطلاع الرأي العام على أي مخرجات للجلسة عقب انتهائها.

وكانت اللجنة أصدرت في مايو 2023 توصيات موجهة للحكومة الاتحادية تدعو لفرض قواعد أكثر صرامة بشأن الشفافية وفترات الحظر المهني (فترات الانتظار) التي تسري على موظفي القطاع العام ممن شغلوا مناصب قيادية أو امتلكوا معلومات ذات طبيعة خاصة في مجالات تتعلق بالأمن، وذلك بعد انتهاء فترة خدمتهم.

وأُلقي القبض صباح أمس الثلاثاء على هانينج، ومدير مكتبه السابق، ويدعى مانفريد د.، للاشتباه في ممارستهما لنشاط تجسسي؛ حيث أُودع كلاهما حالياً الحبس الاحتياطي. ويُتهم مانفريد د. بموافاة هانينج بوثائق ومستندات داخلية تابعة لجهاز الاستخبارات مقابل الحصول على أموال، ليقوم الأخير باستغلالها في إطار نشاطه كمستشار أمني.