ميسي: مارادونا وضع الأرجنتين في المكانة التي تستحقها

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة مؤثرة إلى جماهير منتخب بلاده، عقب وداعه «الألبيسيليستي» على أرضية ملعب «ماس مونومنتال»، مستعرضًا أبرز مشاعره وذكرياته خلال مسيرته الدولية.

ونشر ميسي رسالته عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، مؤكدًا أنه يفتقد بالفعل ارتداء قميص منتخب الأرجنتين، مشيرًا إلى أن قرار اعتزال اللعب الدولي هو القرار الصحيح بالنسبة له، رغم صعوبة اللحظة.

واستعاد قائد منتخب الأرجنتين في رسالته ذكريات الراحل دييجو مارادونا، موجهًا إليه تحية خاصة، كما وجه الشكر إلى عائلته وأصدقائه وزملائه ومدربيه، إلى جانب الأندية التي لعب لها، تقديرًا لدعمها له والسماح له بالانضمام إلى منتخب بلاده في مختلف المناسبات الدولية.

وقال ميسي: «كانت مباراتي الأخيرة بالأمس، وأفتقد بالفعل ارتداء القميص السماوي والأبيض. أعلم أنني أتخذ القرار الصحيح. كانت رحلة رائعة، مليئة بالأفراح، وكذلك ببعض الأحزان، لكنني على يقين من أن كل خطوة قطعتها كانت تستحق العناء».

وأضاف: «وتبقت لي أشياء كثيرة لأقولها. من المستحيل بالنسبة لي أن أعبر عن كل ما أشعر به في بضع كلمات أو في منشور. لم تكن هذه الرحلة لتصبح ممكنة من دون عائلتي، التي كانت دائمًا إلى جانبي وساندتني، خصوصًا في الأوقات الصعبة، عندما كنت في أمسّ الحاجة إليها».

وتابع: «وكان أصدقائي أيضًا من العناصر التي لا غنى عنها، إلى جانب جميع زملائي والمدربين الذين عملت معهم، وأجهزتهم الفنية».

وعن مارادونا، قال ميسي: «لا أريد أن أنسى دييجو، الذي وضع بلادنا في المكانة التي تستحقها، وكما أقول دائمًا، أعلم أنه ساعدنا وهو هنا معنا، وكذلك من السماء، في كل خطوة خطوناها».

ووجه قائد الأرجنتين الشكر إلى الأندية التي دافع عن ألوانها، قائلًا: «شكرًا للأندية التي لعبت لها، على احترامها دائمًا لمشاعري والسماح لي بالتفرغ لبلادي عندما كان يحين موعد ارتداء قميص المنتخب».

وأتم ميسي رسالته قائلًا: «وبالطبع، شكرًا لله؛ فلولا هدايته ومشيئته، لما كنا نحلم أصلًا بالوصول إلى ما نحن عليه الآن. أنا ممتن. أحبكم كثيرًا، وسأفتقدكم، وسأظل دائمًا أوجه لكم الشكر على وجودكم إلى جانبنا، وإلى جانبي».