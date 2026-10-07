نادر رشاد يعلن قائمة منتخب الصالات للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا

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أعلن نادر رشاد، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري لكرة الصالات، قائمة منتخب الفراعنة، للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات

وتقام منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات خلال الفترة من الاثنين 12 أكتوبر وحتى الأربعاء 21 من الشهر نفسه.

وضمت قائمة المنتخب الوطني للصالات كلٍ من: إبراهيم السيد – أحمد فكري – مصطفى إسحق – علاء عيسى – عبد الرحمن سيد – أنس خالد زكريا – أحمد علي – رجب رمضان علي – محمد أحمد سالمان – خالد يسري – محمد الوتيدي – محمد طلعت – يوسف الشاهد و محمد سعيد لبيب.

وخاض المنتخب الوطني مباراتين وديتين أمام منتخب زامبيا، استعدادًا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل الصالات بالمغرب، حيث حقق الفوز في المباراة الأولى 7-2، ثم حقق الفوز في المباراة الثانية 4-1.

يذكر أن النسخة الحالية من البطولة تقام وفق النظام الجديد للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وتُعد بطولة قارية مستقلة وغير مؤهلة إلى كأس العالم لكرة الصالات.