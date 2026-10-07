مجلس الوزراء: نستهدف جمع أكبر قدر ممكن من آراء وتساؤلات الرأي العام قبل عقد منتدى مصر

قال المستشار محمد عادل المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل استعداداتها لعقد منتدى مصر 2026 منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالإعداد للمنتدى، ثم إطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل طلب الحضور في جلساته وإبداء الآراء، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تتم على أكثر من محور.

وأضاف عادل، عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الأربعاء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يعقد اجتماعات مع جميع الوزراء المعنيين بكل جلسة من جلسات المنتدى.

وبين أن عدد الجلسات المقرر عقدها خلال أيام المنتدى الخمسة يبلغ 13 جلسة، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وأوضح أن هذه الجلسات تتناول ما تحقق في مختلف القطاعات، ومدى تحقيق المستهدفات، ومناقشة العقبات الموجودة، مؤكدًا أن مدبولي شدد على أهمية الاستماع إلى شواغل الرأي العام.

ونوه إلى أن الحكومة تستهدف، خلال مرحلة ما قبل المنتدى، جمع أكبر قدر ممكن من آراء وتساؤلات الرأي العام من خلال الموقع الإلكتروني، وصولًا إلى المشاركة المباشرة خلال فعاليات المنتدى، مؤكدًا أن الحكومة ترحب بالاستماع إلى جميع الآراء.

وتطرق إلى اختيار المشاركين في جلسات المنتدى، قائلًا إن نحو 50 ألف مواطن سجلوا عبر المنصة الإلكترونية حتى الآن.

وأوضح أن التسجيل يتيح المشاركة بالآراء وإبداء الملاحظات والاستفسارات، بينما يوجد محور آخر يتعلق بطلب حضور الجلسات.

وأشار إلى أن من حق المواطنين إبداء الرغبة في حضور عدد يصل إلى جلستين، موضحًا أن تسجيل 50 ألف مواطن لا يعني بالضرورة أن جميعهم طلبوا المشاركة بالحضور، وإن كان هناك عدد كبير تقدم بالفعل بطلبات الحضور.

واستطرد أنه من المقرر غلق باب طلب الحضور بحلول 12 أكتوبر الجاري مع استمرار المشاركات، على أن تبدأ الهيئة التنظيمية للمنتدى بعد ذلك في اختيار المشاركين من إجمالي من طلبوا الحضور؛ بهدف الوصول إلى عينة ممثلة للشعب المصري بمختلف طوائفه وانتماءاته الجغرافية.