محمد شوقي بعد الفوز على الزمالك: الحديث عن التتويج بالبطولة سابق لأوانه

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أكد محمد شوقي، المدير الفني لفريق زد، أن الهدف الأساسي من مباريات كأس عاصمة مصر هو تجهيز اللاعبين للمشاركة في بطولة الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن الفوز على الزمالك بثلاثية والحديث عن التتويج باللقب أمر سابق لأوانه.

وقال محمد شوقي في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على الزمالك: «الحديث عن الفوز بالبطولة أمر سابق لأوانه».

وأضاف: «هدفي الأساسي تجهيز اللاعبين لمباريات الدوري وأفريقيا، في ظل ابتعادهم لفترة طويلة عن المباريات الرسمية».

وتابع: «كنت أتمنى إجراء المزيد من التبديلات، بأكثر من 5 لاعبين».

وأتم: «هذه هي أهدافنا من المباراة، بصرف النظر عن خوض الزمالك اللقاء بالصف الثاني أو الثالث».

ونجح زد في حصد أول 3 نقاط له في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، بعدما حقق الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد.