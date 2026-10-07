أعلن وزير داخلية ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، هربرت رويل، اليوم الأربعاء أن سلطات التحقيق في الولاية تمكنت من توجيه ضربة إلى مجموعة القراصنة الروسية "كيلين"، التي تنشط في أنحاء العالم.

وقال رويل، الذي ينتمي لحزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي: " ألقينا القبض على أحد أبرز قياديي المجموعة، إذ تمكنا بمساعدة الشرطة اليابانية من إلقاء القبض على المواطن الروسي البالغ من العمر 28 عاماً في طوكيو خلال مايو الماضي"، مشيرا إلى أن الرجل نُقل إلى ألمانيا يوم الجمعة الماضي، واصفًا ذلك بأنه "نجاح تاريخي" في مواجهة مجموعة القراصنة.

وقال رويل إن الرجل كان يعتزم قضاء عطلة في اليابان في مايو، لكنه يقبع الآن في أحد السجون الألمانية، وأردف: "بدلًا من السوشي، أصبح يتناول الآن شاطائر الجبن في أحد السجون الألمانية".

وصرح رويل بأن المجموعة ابتزت نحو 4000 شركة ومؤسسة حول العالم منذ عام 2024، وذكر أن عدد الجهات المستهدفة وصل في ألمانيا إلى 150 جهة من بينها 30 جهة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا. وقال رويل: "ومن المرجح أن يكون العدد غير المعلن عنه أعلى من ذلك".

وأضاف أن مطالب الفدية بلغت قرابة 3 مليارات دولار، فيما دُفع أكثر من 140 مليون دولار. ووصف مجموعة "كيلين" بأنها من "أنشط العصابات الإجرامية وأكثرها انعدامًا للضمير على مستوى العالم".

وبدوره، قال وزير العدل في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، بنيامين ليمباخ، الذي ينتمي لحزب الخضر، إن ما حدث كان عملا دؤوبا ومفصلا مَكَّنَ المحققين الألمان من تعقب القرصان الروسي، لافتا إلى أن محققين من فرع المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية في الولاية والمكتب المركزي للجرائم الإلكترونية ومكتب الاتصالات المعني بهذه الجرائم، تمكنوا من اختراق مجموعة القراصنة ومراقبتها على مدار أشهر.

وقال ليمباخ إن المحققين تتبعوا عددًا لا يحصى من الآثار الرقمية. وأضاف: "وفي النهاية، ظهر اسم حقيقي وراء الاسم المستعار". وشكر الوزيران اليابان على تسليم القرصان الروسي إلى ألمانيا، رغم عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين.

وقالا إن ذلك يثبت فعالية المكافحة العالمية للجرائم الإلكترونية.