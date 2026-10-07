شهدت مباراة الزمالك وزد، المقامة مساء الأربعاء على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، أزمة بسبب دقيقة الحداد التي سبقت انطلاق اللقاء.

وكان من المقرر أن يقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد على روح نصر إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، بعدما حصل النادي الأبيض على موافقة رابطة الأندية المصرية للمحترفين للوقوف دقيقة حداد على الراحل.

وأثناء تنفيذ دقيقة الحداد، أعلن المذيع الداخلي لستاد المقاولون العرب أن الدقيقة مخصصة لوالد مصطفى كمال، مدرب حراس مرمى فريق زد، وهو ما أثار غضب مسؤولي الزمالك.

واعترض عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، على الأمر، مؤكدًا أن النادي حصل مسبقًا على موافقة رابطة الأندية بشأن تخصيص دقيقة الحداد لروح نصر إبراهيم.

يُذكر أن زد أنهى الشوط الأول متقدمًا على الزمالك بهدف دون رد، سجله مروان حجيج، في المباراة التي تتواصل أحداثها حاليًا.