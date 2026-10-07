زد يحسم الشوط الأول أمام شباب الزمالك في كأس عاصمة مصر

حسم فريق زد الشوط الأول متقدمًا على شباب الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وشهد الشوط الأول أفضلية نسبية لفريق زد على مستوى الاستحواذ، مع محاولات من جانب شباب الزمالك للظهور هجوميًا، وسط ندية بين الفريقين وغياب الخطورة الحقيقية على المرميين في معظم فترات اللقاء.

وكان زد الطرف الأكثر تهديدًا، بعدما أهدر لاعبوه أكثر من فرصة للتسجيل، أبرزها كرة مرت أعلى العارضة، إلى جانب فرصة محققة من داخل منطقة الست ياردات، أطاح بها اللاعب فوق العارضة والمرمى شبه خالٍ.

في المقابل، حاول شباب الزمالك الوصول إلى مرمى زد من خلال بعض الهجمات، كان أبرزها عرضية خطيرة تعامل معها حارس زد بنجاح.

وتعرض محمود الشناوي، حارس مرمى الزمالك، لإصابة خلال الشوط الأول بعد خروجه لالتقاط إحدى الكرات العرضية، قبل أن يتلقى العلاج ويستكمل المباراة.

وفي الدقيقة 40، نجح زد في افتتاح التسجيل عن طريق مروان حجيج، بعدما تابع كرة مرتدة من محمود الشناوي، ليسددها على الطائر بطريقة رائعة، لتسكن الكرة الشباك وتمنح فريقه التقدم.

ولم ينجح شباب الزمالك في إدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية، لينتهي الشوط الأول بتقدم زد بهدف دون رد.