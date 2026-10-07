قال أحمد رزق، المدرب المساعد لفريق الزمالك، إن الفريق استعد لمواجهة زد في بطولة كأس عاصمة مصر قبل المباراة بيومين فقط، موضحًا أن عددًا من اللاعبين انضموا إلى المعسكر قبل اللقاء بأقل من 24 ساعة، بسبب وجودهم مع منتخب مصر للشباب مواليد 2007، الذي شارك في دورة شمال أفريقيا، إلى جانب لاعبي منتخب مواليد 2009، عقب عودتهم من سويسرا والمشاركة في دورة الصداقة الودية.

وتابع أحمد رزق، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «أشكر اللاعبين، وهذه مجرد بداية لهم، وهم مستقبل النادي، وأطالب الجميع بدعمهم، وخاصة جماهير الزمالك».

وواصل: «الزمالك أكثر الأندية في مصر التي تقوم بتصعيد اللاعبين الناشئين إلى الفريق الأول، وهذا الأمر واضح للجميع خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف أحمد رزق: «لا يوجد تقييم للاعب من مباراة واحدة، والجميع ينتظر من الثنائي أحمد صفوت وحسام عاشور التقي تقديم مستويات مميزة».

واختتم المدرب المساعد تصريحاته قائلًا: «الزمالك يسعى دائمًا للمنافسة على جميع البطولات والألقاب، ونجح النادي في الفوز ببطولة الدوري الموسم الماضي من خلال الاستعانة ببعض اللاعبين الناشئين».