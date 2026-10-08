انتقادات حادة لميجان فوكس بعد اجراءات تجميل «مفرطة» في وجهها

توجه عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بانتقادات كثيرة وصل بعضها حد السخرية اللاذعة للفنانة الأمريكية ميجان فوكس، بعدما ظهرت في فيديو عبر منصة Letterboxd بملامح متغيرة جدا لدرجة ان كثير من الجمهور لم يتعرف عليها، وقد بدا انها اجرت اجراءات تجميلية عديدة منها الفيلر والبوتكس بشكل مفرط، وارتداء باروكة لا تلائمها.

وانتشرت صورها والفيديو الخاص بالمنصة عبر عدة مواقع التواصل الاجتناعي مصحوبا بتعليقات ساخرة ولاذعة للغاية، فقد وصفها البعض انه اصبح من الصعب التعرف عليها، واتهمها اخرون صراحة انها شوهت وافسدت وجهها بالافراط في اجراءات التجميل، بينما عقد اخرون مقارنة لاذعة بينها وبين شخصية القاتل فب فيلم الرعب الشهير Saw ، ووصفها بعضهم ان شكلها اصبح مرعبا ولا يمكن تحمل النظر اليه عكس شكلها الطبيعي ذا الجمال الناعم الرقيق، في حين تساءل اخرون عن سبب اقدامها على تشويه نفسها لهذه الدرجة الشنيعة.

وتعود الواقعة الى قيام منصة Letterboxd باجراء سلسلة حوارية مع نجوم هوليود تحت مسمى Favourite Four في اكتوبر العام الماضي ٢٠٢٥، واستضافت في هذه الفقرة ميجان فوكس والمخرجة كارين كوساما للتحدث عن افضل افلامهما وبالتحديد فيلم الرعب الشهير Jennifer's body.

ولكن قامت المنصة باعادة نشر الحوار اكتوبر الجاري، ثم تبعه سيل من الانتقادات لميجان بسبب شكلها المتغير وغير المألوف الذي ظهرت به، لدرجة ان المنصة نفسها اغلقت التعليقات امام الجمهور، رغم ان المنصة نفسها لم تعلن رسميا عن غلق التعليقات امام المتابعين..