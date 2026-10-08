وزير الدفاع الأمريكي: مهمة طاقم حاملة الطائرات إبراهام لينكولن لم تكن سهلة

قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، لأفراد طاقم حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس إبراهام لينكولن، أمس الأربعاء، إن مهمتهم "لم تكن سهلة"، ويأتي ذلك خلال الاستعداد لعودتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



والجدير بالذكر أن الحاملة أمضت أكثر من 300 يوم في البحر، وذلك بعد تمديد فترة تمركزها في مايو الماضي، في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية.



وقال هيجسيث: "لقد لبيتم النداء منذ اللحظة الأولى، وقمتم بعمليات قتالية متواصلة، وهو ما لم تتوقعه إيران، وأظهرتم قوة وحسم على سطح هذه السفينة، بجانب أمريكيين آخرين رائعين"، مضيفًا أن "يتعين على الشعب الأمريكي ووسائل الإعلام الأمريكية أن يشعروا تجاهكم بالفخر".



ولكن على الجانب الآخر، صاحب المدة التي قضتها الحاملة في البحر حالة من الجدل، وذكر القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي، هونج كاو، أن ثمانية من أفراد البحرية الأمريكية التابعين لمجموعة حاملة لينكولن القتالية حاولوا الانتحار، منذ بدء تمديد تمركز الحاملة في البحر، لتسجل بذلك أطول فترة متواصلة في البحرية الأمريكية لسفينة في البحر دون أن تتوقف في ميناء، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.



في سياق متصل، أشار وزير الدفاع الأمريكي، خلال حديثه الأسبوع الماضي، مع أفراد في قاعدة تابعة لقوات المشاة البحرية الأمريكية، إلى أزمة الصحة النفسية لطاقم حاملة لينكولن، وأكد وجود "عناوين مضللة" فيما يتعلق بتمديد مدة التمركز، و"ادعاءات زائفة" حول انخفاض الروح المعنوية للطاقم، أو "بروباجندا صريحة وكأن خصومنا هم من صنعوها" على حد وصفه.



وذكرت شبكة "إم إس ناو" الأمريكية الإخبارية، في أغسطس الماضي، أن هناك مزاعم حول وجود عفن في مرافق الاستحمام بالسفينة، ونقص في إمدادات الطعام والصابون، وسط نقص احتياجات ضرورية أخرى.



وفي المقابل، رفض هيجسيث التقارير التي تتعلق بتدهور الأوضاع على متن السفينة واصفًا إياها بأنها "تقدم صورة محرفة تمامًا عن حقيقة الأوضاع".