متحدث الرياضة: تخصيص 10% من إيرادات مراكز الشباب لأعمال الصيانة

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل تعديل اللائحة المالية لمراكز الشباب وإطلاق مشروع الساحات الشعبية في جميع المحافظات.

وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية قناة «صدى البلد»: «المشكلة الأساسية في أغلب مراكز الشباب هي مشكلة الصيانة، فجاءت الفكرة في تخصيص جزء من إيرادات مراكز الشباب ليتم صرفها على الصيانة».

وأضاف أنه تم تخصيص 10% من إيرادات الأموال الخاصة بكل مركز شباب من المراكز البالغ عددها 4600 مركز، ليتم صرفها على الصيانة في أعمال المركز، متابعًا: «إذا لم تلتزم مراكز الشباب في إنفاق نسبة الـ10% على الصيانة فإن الوزارة ستسترد الأموال وتتولى بنفسها الإنفاق على أعمال الصيانة».

وحول مسألة عودة الساحات الشعبية مرة أخرى، قال الشاذلي: «نسعى لتخصيص الأماكن الشاغرة في المحافظات من أجل إنشاء ملاعب ساحات شعبية، حتى لو كانت مساحة 40×20 متر فقط من أجل إنشاء ملعب كرة قدم مفتوح أو ملاعب متعددة الأغراض من أجل السماح بممارسة الرياضة».

وأشار الشاذلي إلى أن التوسع العمراني تسبب في تقليص المساحات التي يمكن من خلالها إقامة الساحات الشعبية مثلما كانت عليها في الماضي.

ولفت إلى أن الوزارة تحاول استغلال كل الأراضي المتخللة بين المباني والعمارات والمساحات المفتوحة من أجل إنشاء ملاعب وساحات شعبية