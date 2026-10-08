47 محطة سكة حديد بالغربية على 9 خطوط رئيسية

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إن محافظة الغربية تضم عددًا من المحطات الرئيسية والمركزية والصغيرة على خطوط السكك الحديدية، إلى جانب ورشة لتجهيز القطارات، ونادٍ رياضي، ومستشفى لخدمة العاملين.

وأشارت الهيئة إلى احتفال محافظة الغربية بعيدها القومي في 7 أكتوبر من كل عام، والذي يوافق ذكرى صمود أهالي طنطا في مقاومة الحملة الفرنسية عام 1798.

وأضافت الهيئة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، أن محافظة الغربية تضم 47 محطة رئيسية ومركزية وصغيرة موزعة على عدد من خطوط السكك الحديدية، من أبرزها خطوط القاهرة/الإسكندرية، وطنطا/المنصورة، وطنطا/كفر الشيخ، وطنطا/دمنهور، وطنطا/الزقازيق، وطنطا/منوف، وطنطا/كفر الزيات/منوف/القاهرة، وطنطا/السنبلاوين، وكفر الزيات/منوف/القاهرة – السنطة/محلة روح.

وتابعت أن المحافظة تضم ورشة لتجهيز القطارات، وناديًا رياضيًا، ومستشفى لخدمة العاملين ورعايتهم، مشيرة إلى أن محطة سكة حديد طنطا تُعد إحدى المحطات الرئيسية في منطقة وسط الدلتا، ويجري الانتهاء من أعمال ميناء طنطا اللوجيستي.

وأوضحت الهيئة أن محطة طنطا تخدم نحو 220 قطارًا يوميًا، تشمل 32 قطارًا مكيفًا، و3 قطارات مكيفة من الدرجة الثالثة، وقطاري نوم، وقطار نوم/جولس، و10 قطارات VIP، وقطارين سياحيين روسيين، وقطارين سياحيين، و12 قطارًا إسبانيًا مطورًا، وقطارين فرنسيين مطورين، و40 قطار تهوية ديناميكية، و114 قطار «تحيا مصر».

ولفتت إلى أن المحطة تضم كذلك 24 شباكًا لحجز التذاكر، إلى جانب منافذ مخصصة لوكلاء بيع التذاكر المعتمدين.

وأكدت الهيئة أن محطة طنطا تُعد نقطة اتصال رئيسية بين عدد من خطوط السكك الحديدية في منطقة الدلتا، ما يجعلها من المحطات ذات الكثافة التشغيلية المرتفعة، ويعزز دورها في خدمة حركة الركاب بين محافظات الوجه البحري والقاهرة والإسكندرية.