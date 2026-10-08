حزب إرادة جيل يعين أمنية فرج أمينًا مساعدًا للعمل الجماهيري بالقاهرة

أصدر حزب إرادة جيل قرارًا بتعيين أمنية أيمن فرج محمد أمينًا مساعدًا للعمل الجماهيري بمحافظة القاهرة، في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للحزب، وتعزيز حضور أماناته في الشارع، ودعم التواصل المباشر مع المواطنين.

ويأتي القرار ضمن توجه حزب إرادة جيل نحو تطوير هياكله التنظيمية، ورفع كفاءة العمل الحزبي والجماهيري، وتفعيل دور الأمانات المختلفة، بما يسهم في توسيع قاعدة التواصل مع المواطنين وتعزيز الحضور التنظيمي للحزب على مستوى القاهرة.

وسبق أن خاضت أمنية أيمن فرج انتخابات مجلس النواب عام 2020 عن دائرة البساتين ودار السلام.

كما تولت عقب ذلك منصب أمينة المرأة بقسم البساتين في حزب مستقبل وطن، واستمرت في هذا الدور حتى عام 2026، قبل انتقالها إلى موقعها التنظيمي الجديد داخل حزب إرادة جيل.

ويستهدف حزب إرادة جيل، من خلال القرار، دعم كوادره التنظيمية وتعزيز العمل الجماهيري، مع التركيز على توسيع قاعدة التواصل مع المواطنين وتفعيل الدور الميداني للأمانات الحزبية في محافظة القاهرة.