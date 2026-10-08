تشغيل الأتوبيس الترددي مباشرة من الإسكندرية الزراعي إلى صن كابيتال بدءا من اليوم الخميس

أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي BRT تشغيل حركة الأتوبيسات مباشرة من محطة الإسكندرية الزراعي في اتجاه محطة صن كابيتال والعكس، اعتبارا من صباح اليوم الخميس، مع تحديد زمن التقاطر بين الأتوبيسات بـ10 دقائق، مع استمرار معدلات التقاطر الخاصة بالمرحلة الأولى كما هي.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم، إن هذا الإجراء يأتي في إطار استمرار التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي BRT أمام الركاب، إلى جانب إلغاء فترة الانتظار بمحطة الجولف، بما يساهم في تسهيل حركة الركاب وتقليل زمن الرحلة، وتحقيق انسيابية أكبر في حركة الأتوبيسات بين المحطات.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار العمل المستمر على توفير خدمة أكثر سهولة وانتظاما لمستخدمي الأتوبيس الترددي BRT، بما يحقق مزيدا من الراحة للمواطنين، ويساهم في تحسين مستوى الخدمة وتقليل زمن الرحلات، منوهة إلى مواصلة تشغيل المرحلة الثانية تجريبيا أمام الجمهور، ضمن الإجراءات الهادفة إلى رفع كفاءة الخدمة وتيسير حركة الركاب على الطريق الدائري.