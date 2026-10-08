قال الإعلامي أسامة كمال، إن ذكرى 7 أكتوبر 2023 تحل هذا العام وسط صفارات الحداد في تل أبيب، ووقوف مستوطنين دقيقة صمت لإحياء ذكرى العاصفة التي ألمت بهم ،مشيرًا إلى عملية طوفان الأقصى.

وأضاف "كمال"، عبر برنامجه "مساء dmc”، على قناة dmc، مساء الأربعاء، أنه سواء اتفقنا أو اختلفنا مع ما حدث في 7 أكتوبر، فإن “طوفان الأقصى” غيّر أشياء كثيرة، معظمها ليست في مصلحة العرب، لكنه في الوقت ذاته خلق حالة، قائلاً: “صحيح صحّى هذا الساحر الشرير، هذا الوحش، أنه خرج وطاح بكل شيء، لكن لو كان له ميزة فتخلينا نبقى عارفين كلنا إن في أي لحظة هذا الوحش الكاسر القبيح هيعصف بنا أول ما تجيله الفرصة”.

وأشار إلى أن إذاعة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت مقتل 778 مستوطنًا في 7 أكتوبر، معربًا عن شكه في هذا الرقم، مضيفًا: “وإذاعة الاحتلال نسيت تقول لنا كام واحد من الأعداد دي اتقتل على يد جيش الاحتلال ذاته، سواء كانوا عساكرهم أو مستوطنيهم، وكام فلسطيني اتقتل أمام كل إسرائيلي قُتل”.

وتابع أنه بعد 3 سنوات، لا يزال صوت الطفلة هند رجب حاضرًا في آذاننا، وهي محاصرة داخل سيارة بجوار جثامين أفراد من أسرتها في غزة، وتطلب النجدة من الإسعاف عبر الهاتف، لكن هناك من استكثر عليها حتى الاستغاثة والحياة.

وشهدت تل أبيب مظاهر لإحياء الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر 2023، بالتزامن مع مرور 3 أعوام على الهجوم وما أعقبه من حرب في قطاع غزة.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الذكرى الثالثة لـ7 أكتوبر، مقتل 1,318 جنديًا من جيش الاحتلال وقوات الأمن، إلى جانب 1,029 مستوطنًا، منذ بداية الحرب على قطاع غزة.