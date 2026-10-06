الزمالك يهزم أول أغسطس الأنجولي في افتتاح مشواره ببطولة أفريقيا لليد

استهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مشواره في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، المقامة حاليًا في أنجولا، بتحقيق الفوز على فريق أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 33 - 26 ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات.

وفرض رجال يد الزمالك سيطرتهم على مجريات الشوط الأول، ونجح الفريق في إنهاء النصف الأول من المباراة متقدمًا بنتيجة 16-10، بعدما قدم اللاعبون أداءً قويًا وظهروا بصورة مميزة على المستويين الدفاعي والهجومي.

وواصل الفريق تفوقه خلال أحداث المباراة، ليحسم المواجهة لصالحه ويحقق أول انتصاراته في منافسات المجموعة الثانية، في مستهل مشواره بالبطولة.

ويخوض الزمالك مباراته الثانية في منافسات البطولة أمام فريق ميكيلي الإثيوبي، يوم الخميس، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفريق لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الثاني على التوالي في مشواره القاري.