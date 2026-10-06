صندوق النقد الدولي يحذّر من تدهور مستدام في القدرة الشرائية للأسر

حذّر صندوق النقد الدولي، من أن الأزمات المتعاقبة، من التضخم الاقتصادي وجائحة كوفيد إلى الحروب في العالم، تواصل الضغط على أسعار السلع، ولا سيما السلع الأساسية، ما يبقيها عند مستويات مرتفعة.

وقال صندوق النقد الدولي في منشور على موقعه مرفق بتقرير جديد له: "نلاحظ أن أسعار السلع الأساسية، مقارنة بأسعار السلع الأخرى، تواصل الارتفاع، وتظل مرتفعة بشكل دائم"، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف: "المستهلكون لا يُواجهون فقط موجة مؤقتة من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، بل أيضا تراجعا دائما في القدرة على تحمل تكاليف السلع الأساسية مقارنة بغيرها من السلع".

وأدت جائحة كوفيد إلى اضطراب معظم سلاسل التوريد العالمية، فيما ألقت الحرب في أوكرانيا بظلالها خصوصا على إنتاج السلع الغذائية والطاقة. كما تسبب النزاع في الشرق الأوسط في موجة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة التي تُنتج عادة من مشتقات النفط.

وفي مختلف أنحاء العالم، تواجه الأسر ارتفاعا في تكاليف المعيشة، فيما لا ترتفع الأجور بنفس وتيرة ارتفاع الأسعار.

ووفقا لتقديرات الصندوق، سترفع الحرب في الشرق الأوسط معدل التضخم العالمي إلى 4,7 هذا العام، مقابل 4,1% عام 2025.

ومن المقرر أن ينشر صندوق النقد الدولي تحديثا لتوقعاته بشأن التضخم والنمو الأسبوع المقبل.