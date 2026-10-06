حرص الكرواتي لوكا مودريتش، قائد منتخب كرواتيا ولاعب ميلان الحالي ونجم ريال مدريد السابق، على توجيه رسالة طمأنة بشأن وضع الفريق الملكي، رغم ابتعاده بفارق 6 نقاط عن برشلونة في سباق الدوري الإسباني.

ويعيش ريال مدريد مرحلة يسعى خلالها لاستعادة توازنه، بعدما تلقى هزيمة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، ليصبح في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد الوصيف وبرشلونة المتصدر.

ويرى مودريتش أن الحديث عن وجود أزمة في ريال مدريد لا يزال مبكرًا، خاصة أن الموسم لم يصل إلى مراحله الحاسمة، مؤكدًا أن الفريق يمتلك المقومات التي تساعده على المنافسة بقوة على مختلف البطولات.

وقال نجم ريال مدريد السابق في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «الموسم ما زال في بدايته، وريال مدريد لديه مدرب جديد، إلى جانب مجموعة مميزة من اللاعبين».

وأضاف: «الفريق يملك القدرة على المنافسة على جميع الألقاب، وهذا أمر اعتاد عليه ريال مدريد دائمًا، لذلك لا أرى سببًا للقلق».

وتابع مودريتش: «ليس من المنطقي الشعور بالذعر أو اعتبار الموسم انتهى لمجرد أن برشلونة يتفوق بفارق 6 نقاط في جدول الدوري».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على قدرة ريال مدريد على تغيير وضعه خلال الفترة المقبلة، قائلًا إن جودة قائمة الفريق والجهاز الفني تمنح النادي فرصة كبيرة للعودة إلى الطريق الصحيح وإنهاء الموسم بشكل ناجح.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فياريال يوم السبت 10 أكتوبر، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، في مباراة يسعى خلالها الفريق الملكي لتحقيق الفوز واستعادة الثقة بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد.