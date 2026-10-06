 الزمالك يتلقى إخطارًا بضم 5 من لاعبيه لمنتخب الناشئين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الزمالك يتلقى إخطارًا بضم 5 من لاعبيه لمنتخب الناشئين

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 5:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 5:56 م

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، باستدعاء 5 لاعبين من فريق النادي لكرة القدم مواليد 2009، للانتظام في معسكر منتخب مصر للناشئين مواليد 2009.

وجاءت أسماء اللاعبين كالتالي:

مالك عمرو – حارس مرمى.

أحمد صفوت – صانع ألعاب.

أدهم محمد حسيب – مهاجم.

آدم القزاز – لاعب وسط.

عزت محمد – ظهير أيسر.

ومن المقرر أن ينتظم منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 في معسكر إعداد خلال الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر الجاري، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويأتي المعسكر استعدادًا للمشاركة في دورة كأس الخليج للناشئين، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى 5 نوفمبر المقبل.


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