الزمالك يتلقى إخطارًا بضم 5 من لاعبيه لمنتخب الناشئين

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، باستدعاء 5 لاعبين من فريق النادي لكرة القدم مواليد 2009، للانتظام في معسكر منتخب مصر للناشئين مواليد 2009.
وجاءت أسماء اللاعبين كالتالي:
مالك عمرو – حارس مرمى.
أحمد صفوت – صانع ألعاب.
أدهم محمد حسيب – مهاجم.
آدم القزاز – لاعب وسط.
عزت محمد – ظهير أيسر.
ومن المقرر أن ينتظم منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 في معسكر إعداد خلال الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر الجاري، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.
ويأتي المعسكر استعدادًا للمشاركة في دورة كأس الخليج للناشئين، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى 5 نوفمبر المقبل.