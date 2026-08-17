جاريد كوشنر: نأمل في بدء نزع سلاح حماس خلال 30 يوما

قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، اليوم الاثنين، إنه يأمل في بدء نزع سلاح حركة حماس خلال 30 يوما، وإحراز تقدم في تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.

وفي حديث مع صحفي في قناة "فوكس نيوز" في تل أبيب، قال كوشنر: "قد نرى تقدما خلال نحو 30 يوما فقط، مع بدء سحب جزء من الأسلحة كما نأمل، وربما أيضا ردم بعض الأنفاق خلال الستين إلى التسعين يوما المقبلة".

وغادر كوشنر، إسرائيل اليوم الاثنين دون تحقيق تقدم بعد يومين من المحادثات مع قادة إسرائيل وحركة حماس بشأن خطة أمريكية متعثرة لإنهاء الحرب في غزة، مع تمسك كلا الجانبين بمطالبهما الرئيسية، بحسب وكالة رويترز.

والتقى كوشنر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد يوم من لقائه بخليل الحية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في محاولة لإحياء الخطة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، أن حماس وافقت على نزع سلاحها على مراحل، في إطار خارطة طريق من 15 نقطة طرحها ما يسمى "مجلس السلام" التابع لترامب، بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

وقالت حماس إنها وافقت على خارطة الطريق، لكن التنفيذ مرهون بوفاء إسرائيل أولا بالتزاماتها، بما في ذلك وقف الهجمات والانسحاب.