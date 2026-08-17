احتجاج سجناء بسبب عدم وضع طاولة تنس يتحول إلى تمرد في سجن بألمانيا

بسبب احتجاج من جانب سجناء، شهد فرع تابع لسجن روتنبورج الإصلاحي في مدينة توبينجن جنوب غرب ألمانيا عملية للشرطة.

وأفادت إدارة السجن بأن عددا من السجناء رفضوا العودة إلى زنازينهم بعد انتهاء فترة خروجهم إلى ساحة السجن (للتريض). واعتبرت إدارة المؤسسة أن الواقعة تمثل حالة تمرد من جانب السجناء.

وبحسب المعلومات، هرعت الشرطة إلى المكان بقوة كبيرة وبرفقة كلاب. وانتهت العملية بعد ظهر اليوم نفسه. وأوضحت إدارة السجن أن سبب الاحتجاج كان عدم وضع طاولة لتنس الطاولة. واستغل السجناء الموقف للاحتجاج ليس فقط على عدم توفير الطاولة، وإنما أيضاً للتعبير عن استيائهم من ظروف الاحتجاز بشكل عام.

وتابعت إدارة السجن أنها استدعت الشرطة لأن السجناء رفضوا العودة إلى زنازينهم، مشيرة إلى أن السجناء عادوا إلى الزنازين بدون مقاومة بعد وصول عناصر الشرطة. واستطردت الإدارة أنه لم يتم استخدام القوة ولم يُصب أحد بأذى خلال العملية.

وقالت إدارة السجن إن النيابة العامة تدرس الآن إمكانية فتح تحقيقات جنائية في الواقعة. كما أعلنت إدارة السجن عن احتمال اتخاذ إجراءات داخلية بحق السجناء، قد تشمل، على سبيل المثال، فرض قيود على أوقات الترفيه أو حظر مشاهدة التلفزيون.