مصر تعرب عن تطلعها لاغتنام الفرصة المتاحة للتوصل إلى اتفاق نهائي بين أمريكا وإيران

تابعت مصر بارتياح بالغ وتثمن ما أعلنه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإلغاء الضربات العسكرية التي كان مقررا تنفيذها ضد إيران مساء اليوم.

وأعربت مصر، عبر بيان لوزارة الخارجية، عن تطلعها لأن يتم اغتنام الفرصة المتاحة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن مختلف القضايا العالقة وتهيئة الأجواء للتوصل إلى إنهاء الحرب وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي تقوم على تسوية باقي النزاعات في المنطقة والعالم بالطرق السلمية والحوار بعيدا عن الحلول العسكرية.

وتواصل مصر - بتوجيهات رئيس الجمهورية - جهودها الحثيثة والجادة والصادقة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل خفض التصعيد وإعلاء قيم الحوار تمهيدا للتوصل لاتفاق يعالج شواغل جميع الأطراف.

وجددت مصر تأكيدها على ضرورة الأخذ في الاعتبار الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وعلى رأسها دول الخليج العربي الشقيقة، خاصة فيما يتعلق بأمنها وسيادتها وعدم التدخل في شئونها الداخلية، كما تجدد مصر إدانتها لأي استهداف أو مساس بأمن دول الخليج لارتباطه الوثيق بأمن مصر القومي والمنطقة والعالم.

وأعلن ترامب، في وقت سابق، أنه "ألغى الضربات والقصف المقرر على إيران هذا المساء".

وقال ترامب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "بناء على وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها، فقد ألغيت بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، الضربات والقصف المقرر على إيران هذا المساء".

وأضاف: "تمت الموافقة على المناقشات والنقاط النهائية، من حيث المفهوم والتفصيل، من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".

وتابع: "سيظل الحصار البحري ساريا ونافذا بالكامل حتى إتمام هذا الاتفاق، وسيتم الإعلان عن زمان ومكان التوقيع قريبا".