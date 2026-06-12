رئيسة المكسيك تهنئ شعبها بالفوز في افتتاح كأس العالم

وجّهت كلوديا شينباوم، رئيسة المكسيك، رسالة دعم لمنتخب المكسيك بعد مشاركته الأولى في كأس العالم 2026، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا.

وفاز منتخب المكسيك على ضيفه، جنوب أفريقيا، بهدفين دون رد، مساء أمس، الخميس، على ملعب أزتيكا، في افتتاح بطولة كأس العالم 2026.

وكتبت كلوديا شينباوم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ألف مبروك للمنتخب الوطني! ألف مبروك لجميع المكسيكيين".

وبهذه الكلمات، احتفت الرئيسة بفوز المكسيك على جنوب أفريقيا، وأبرزت الحماس والفخر اللذين غمرا البلاد، وذلك بعدما حضرت مباراة الافتتاح من ملعب أزتيكا، بصحبة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.