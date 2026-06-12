محمد القس: لا أحب الشهرة… وأرغب في تقديم عمل تاريخي باللغة العربية الفصحى

• ويضيف: انتهيت من كتابة فيلم كوميدي رومانسي سعودي

قال الفنان السوري محمد القس إنه قدّم خلال مشواره أدوارًا متنوعة، من بينها شخصية “غازي” في مسلسل "موضوع عائلي"، التي وصفها بأنها “شرير ظريف”، وتقديمه لدور الصعيدي في مسلسل "بـ 100 راجل" كان أسهل بالنسبة له.

وأوضح "القس" عبر برنامج "أون سيت" على قناة "ON E”، أمس الخميس، أنه استعان بمدقق للهجة الصعيدية، الذي كان يمازحه قائلًا: “أنت صعيدي من التجمع”، بينما كان هو يعلمه بعض الكلمات باللهجة السورية، لافتًا إلى أن الشخصية التي قدمها كانت مختلفة عن الصورة المعتادة للشخصية الصعيدية.

وأكد أنه لا يحب الشهرة، موضحًا أن البعض يفسر ظهوره الهادئ في اللقاءات على أنه عدم ثقة بالنفس، لكنه يرى أن المبالغة في الحديث عن الذات ليست ثقة، بل قد تكون نوعًا من خداع النفس، مضيفًا: “لازم ألغي الأنا علشان أبقى أنا”.

وتحدث عن علاقاته داخل الوسط الفني المصري، لافتًا إلى أن من أقرب الفنانين إليه: محمد علي رزق، وحمزة العيلي وروجينا وماجد المصري، ومحمد ثابت، ومحمد يوسف "أوزو"، وبسنت أبو باشا.

وأضاف أن الفنان محمد شاهين أكثر الفنانين الذين شعر معهم بوجود “كيمياء” خاصة أمام الكاميرا، مؤكدًا أنه يخرج أفضل ما لديه خلال العمل معه، كما أشاد بموهبة الفنان محمد مهران اللافتة.

وأثنى على الفنان خالد أبو الدهب، معتبرًا أنه يمتلك قدرات كبيرة تستحق الاستغلال بشكل أكبر من جانب المخرجين والمنتجين.

ورأى أن كثيرًا من الفنانين لم يُظهروا كامل إمكاناتهم بسبب حصرهم في نوعية معينة من الأدوار، مشددًا على أهمية أن يرى المخرج في الفنان جوانب مختلفة عن الصورة المعتادة.

وكشف عن رغبته في تقديم عمل تاريخي باللغة العربية الفصحى، مؤكدًا أنه يراهن على قدرته على تقديم شيء مختلف في هذا النوع من الأعمال، كما أعلن انتهائه من كتابة فيلم كوميدي رومانسي سعودي، موضحًا أن قصته تحمل طابعًا إنسانيًا.