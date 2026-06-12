تُقام اليوم الجمعة 12 يونيو 2026 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهتي كندا والبوسنة والهرسك وأمريكا مع باراجواي في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات كأس العالم 2026

كندا X البوسنة والهرسك - 10 مساء - beIN Sports MAX 1 HD

أمريكا X باراجواي - 4 فجر السبت - beIN Sports MAX 1 HD

مواعيد مباريات الدوري المغربي

الفتح الرباطي X المغرب الفاسي - 6 مساء

أولمبيك أسفي X الكوكب المراكشي - 6 مساء

النادي المكناسي X نهضة الزمامرة - 8 مساء

الدفاع الحسني الجديدي X أولمبيك الدشيرة - 8 مساء