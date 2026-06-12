ترامب لأنصاره: أنهينا الحرب مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام أنصاره أن الولايات المتحدة "أنهت الحرب" مع إيران، في حين تؤكد طهران أنها لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق المطروح حاليا مع واشنطن.

وقال ترامب لأنصاره في تجمع افتراضي لدعم أحد مرشحي منصب حاكم ولاية جورجيا، في تصريحات نقلتها شبكة 'سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "لا أدري إن كنتم قد سمعتم، لكننا أنهينا الحرب مع إيران اليوم".

وأضاف أن إيران "وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وهو أمر أصررنا عليه".

في المقابل، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن إيران "لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق"

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نقلا عن دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة ومسئول أمريكي بأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، التي يؤكد الرئيس ترامب أنها ستُوقع قريبا تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا أمام الملاحة البحرية من دون فرض رسوم عبور، وعلى منح إيران تخفيفا للعقوبات مرتبطا بمدى التزامها ببنود الاتفاق.

وبحسب الموقع، من شأن مذكرة التفاهم أن تمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، بما يشمل لبنان، على أن تُجرى خلال هذه الفترة مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.

كما تتضمن إطارا لمعالجة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، إلا أن أي خطوات عملية تتعلق بالبرنامج النووي ستتوقف على التوصل إلى اتفاق ثاني أكثر تفصيلا.

وقال دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة، اطلع على أحدث نسخة من النص، إن "الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على نص الاتفاق"، لكنه أشار إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى الموافقة النهائية.

وبحلول مساء أمس الخميس، كان الاتفاق قد حظي بموافقات رفيعة المستوى داخل إيران، لكنه على الأرجح لم يحصل بعد على موافقة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، بحسب مصدرين مطلعين.