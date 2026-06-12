مسؤول: مقتل شخصين وإصابة 10 في هجوم أوكراني على بريانسك الروسية

قال يجور كوفالتشوك القائم بأعمال حاكم منطقة بريانسك ​الروسية في منشور على تيليجرام ‌إن شخصين قُتلا وأصيب 10 آخرون في هجوم أوكراني على المنطقة ​الحدودية.

وأضاف أن قصفا على ​منطقة سوزيمكا القريبة من الحدود تسبب ⁠في مقتل الشخصين وإصابة ​اثنين، في حين أصيب السبعة ​الآخرون في هجوم على محطات وقود في ستارودوب على بعد حوالي 110 كيلومترات.

وذكر ​أن طفلا عمره خمس ​سنوات أصيب أيضا في هجوم منفصل بطائرة ‌مسيرة.

وفي ⁠منطقة سومي بشمال أوكرانيا، قال الحاكم أوليه هريجوروف على تيليجرام في وقت مبكر من اليوم ​الجمعة إن ​امرأة ⁠لقيت حتفها وأصيبت أخرى بجروح خطيرة في هجوم ​روسي بطائرات مسيرة.



وأصيب ثلاثة ​في ⁠هجوم بطائرات مسيرة في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا، حسبما أفادت ⁠السلطات ​المحلية عبر تيليجرام.