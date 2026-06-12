إخلاء المنطقة الأمنية بمطار هامبورج

أخلت السلطات الألمانية المنطقة الأمنية في مطار هامبورج بسبب "وضع أمني تتعامل معه الشرطة".

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية اليوم الجمعة، إن جميع الركاب اضطروا إلى إخلاء المنطقة الواقعة خلف نقاط التفتيش الأمنية، مضيفا أن الركاب الذين كانوا قد صعدوا بالفعل إلى الطائرات اضطروا أيضا إلى النزول منها مجددا.

ولم يكشف المتحدث مزيدا من التفاصيل بشأن طبيعة "الوضع الأمني". وغالبا ما تكون الأجسام المشبوهة سببا في اتخاذ مثل هذه الإجراءات الأمنية.

وأوضح المتحدث أن السلطات تقوم حاليا بتفتيش المنطقة، مشيرا إلى أنه لا يمكن في الوقت الراهن تحديد مدة استمرار الإغلاق.