أسعار النفط تواصل التراجع وسط أنباء عن اتفاق سلام وشيك مع إيران

- انخفاض سعر خام برنت بنسبة 4.5% تقريبا عند الافتتاح إلى 86 دولارا للبرميل

- جولدمان ساكس يخفض توقعاته لخام برنت في 2027 ويحذر من تقلبات حادة

تراجعت أسعار النفط بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإمكانية توقيع اتفاق سلام مع إيران في نهاية الأسبوع، عقب الضربات العسكرية الأمريكية التي ألقت بظلال من الشك على التقدم المحرز في إنهاء الحرب.

انخفض سعر خام برنت بنسبة 4.5% إلى 86.5 دولارا للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط حوالي 85 دولارا.

وسبق للرئيس الأمريكي أن أصر على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران عشرات المرات، إلا أنه لم يتحقق حتى الآن. وقد أدت الحرب إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، ما أدى إلى انقطاع الإمدادات الحيوية من النفط الخام والوقود والغاز الطبيعي عن المستهلكين في مختلف أنحاء العالم، وتفاقم التضخم.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية بأن إيران لم توافق بعد على أي نص لاتفاق مع الولايات المتحدة.

وشن الجيش الأمريكي غارات جوية لليوم الثاني على إيران فجر الخميس، بعد أن اتهم ترمب طهران بتعطيل المفاوضات بشأن اتفاق سلام مؤقت.

وقال حارس خورشيد، كبير مسئولي الاستثمار في شركة "كاروبار كابيتال إل بي" ومقرها شيكاغو: "يبدو أن السوق يراهن بشكل متزايد على أن كلا الجانبين سيخسران في نهاية المطاف أكثر مما سيخسرانه في حال فشل الاتفاق في التوصل إلى حل وسط، هذا لا يعني أن الاتفاق بات وشيكا، بل يعني فقط أن السوق لم تعد ترى الانهيار النتيجة الأرجح".

وإلى ذلك، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لمتوسط سعر خام برنت خلال عام 2027 إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى نمو أقوى في المعروض العالمي واستمرار ضعف الطلب، لكنه حذر في الوقت ذاته من احتمال تعرض الأسعار لتقلبات حادة في ظل سيناريوهات جيوسياسية مختلفة.

وسلط البنك الضوء على ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة والبرازيل وجيانا وفنزويلا والإمارات، إلى جانب التحولات الهيكلية في الطلب العالمي، ولاسيما في الصين.

وقال جولدمان ساكس في مذكرة: "نفترض أن ما يزيد قليلا على 10% من ضعف الطلب سيستمر مع تسارع وتيرة تحول الصين إلى البدائل"، مثل السيارات الكهربائية.

وفي الوقت نفسه، أبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط سعر خام برنت 90 دولارا للبرميل خلال الربع الرابع من عام 2026، مشيرا إلى أن نقص المعروض جاء أقل من المتوقع، بما عوّض تأثير استمرار تعطل الإمدادات من مضيق هرمز لفترة أطول.

وأوضح أن اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز تسببت في البداية بانخفاض حاد في إنتاج الشرق الأوسط، إلا أن العجز العالمي خلال الربع الثاني كان محدودا أكثر من التقديرات السابقة، إذ تراوح بين 5 و6 ملايين برميل يوميا، في ظل ضعف الطلب ووجود فائض مسبق في المعروض خفف من حدة الصدمة.