معهد الصحة العامة في إفريقيا: السلطات غير قادرة على تحديد المدى الحقيقي لتفشي إيبولا في الكونغو

قال المعهد الوطني للصحة العامة في إفريقيا، أن السلطات غير قادرة على تحديد المدى الحقيقي لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لأن عمال الطوارئ لا يمكنهم العثور على جميع المخالطين المفقودين للمرضى المصابين بالفيروس.

وأضافت المعهد أن الكونغو الديمقراطية سجلت 676 حالة مؤكدة و136 حالة وفاة، حتى 10 يونيو، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وامتد التفشي إلى ثلاث مناطق صحية إضافية؛ ما يرفع إجمالي عدد المناطق المتضررة من 26 إلى 29، حسب ما ذكره المعهد في تقرير أمس الخميس.

وتكافح السلطات الصحية وسط فرار المرضى من المستشفيات في منطقة تعاني من أعمال تمرد وشبكات نقل سيئة.

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قد حذر في وقت سابق من الشهر الجاري من أن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية ما زال خارج نطاق السيطرة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي إيبولا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.