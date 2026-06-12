وزير الري يتفقد حالة المنظومة المائية في الإسماعيلية

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وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى محافظة الإسماعيلية لمتابعة حالة الري بنطاق المحافظة، اليوم الجمعة؛ في إطار جولته الميدانية بمحافظات شرق الدلتا لتفقد حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.

وكان في استقبال الوزير اللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية.

وتفقد الدكتور سويلم أعمال تطهيرات ترعة المنايف بموقع الكيلو 22.70، كما تفقد حجز الكيلو 16 على ترعة السويس.

ووجه الدكتور سويلم بالتنسيق مع وزارة الإسكان بشأن مراجعة مواقع مآخذ محطات مياه الشرب والعمل على تحويلها إلى مآخذ شاطئية، حيث يؤثر وضعها الحالي على التصرفات المائية ويسبب حجزا للحشائش أمامها.

كما وجه بمراجعة موقف أعمال التطهيرات الجارية تنفيذها بترعة المنايف.

وفيما يخص موقع حجز الكيلو 16 على ترعة السويس، فقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة تقييم نتائج تجربة استخدام جهاز قياس سرعة المياه وحساب التصرفات حتى نهايتها في الأول من يوليو 2026، وإعداد تقرير نهائي لاستكشاف إمكانات التوسع في هذه التجربة في أماكن أخرى.

يشار إلى أن تلك التجربة تأتي في إطار تطوير منظومة المياه ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 الجاري تطبيقها.