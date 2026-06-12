ترحيل امرأة إيرانية من أمريكا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى

قال محامون إن امرأة إيرانية من بين 10 مهاجرين من المقرر وصولهم اليوم الجمعة، إلى جمهورية أفريقيا الوسطى على متن رحلة ترحيل من الولايات المتحدة، في أحدث مثال على اتفاقيات لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعرضت لانتقادات واسعة مع دول إفريقية وأمريكا اللاتينية لاستقبال المرحلين من دول ثالثة.

وجمهورية أفريقيا الوسطى، وهي دولة فقيرة للغاية، تعصف بها صراع، هي واحدة من 9 دول أفريقية أخرى على الأقل وافقت على استقبال رعايا دول ثالثة تم ترحيلهم من الولايات المتحدة.

وأضاف المحامون أنه بموجب سلسلة من الاتفاقيات السرية غالبا والتي هي جزء من حملة قمع واسعة أمريكية على الهجرة، رحلت إدارة ترامب آلاف الأشخاص إلى حوالي 20 دولة ليست دولهم الأصلية.

وتابع محامو المهاجرين أن إدارة ترامب تستخدم الترحيلات إلى دول ثالثة كثغرة قانونية لإجبار طالبي اللجوء بشكل غير مباشر على العودة إلى بلدانهم الأصلية.