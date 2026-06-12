روبيو: مسابقة الفنون القتالية المختلطة بالبيت الأبيض تحظى بقبول واسع أكثر من شكسبير

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن مسابقة الفنون القتالية، المختلطة، التي ستقام في حديقة البيت الأبيض ينظر إليها على أنها أكثر قبولا للجمهور من مسرحيات شكسبير.

وستقام المسابقة احتفالا بالذكرى الـ250 على استقلال أمريكا.

وتوقع روبيو أن بطولة الفنون المختلطة (يو إف سي) بعد غد الأحد سيتابعها مليار شخص على مستوى العالم.

وتصادف المسابقة ذكرى يوم ميلاد الرئيس الأمريكي دونالد الثمانين، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وجرى إقامة ساحة نزال تسع 4 آلاف شخص، في الحديقة الجنوبية (ساوث لون) للبيت الأبيض من أجل نزالات "الحرية 250" السبعة.

يشير مصطلح "الحرية 250" إلى الاحتفالات الوطنية بالذكرى الـ250 على استقلال أمريكا.

وفي حين أن الإدارة قالت إن مسابقة الفنون القتالية المختلطة ستغطي التكلفة البالغ قدرها 60 مليون دولار، تظهر الوثائق القضائي أن سبع وكالات تشمل وزارة الأمن الداخلي وإدارة الطيران الاتحادية "خصصت موارد وأيدي عاملة هائلة" للفعالية، التي وصفها روبيو بأنها "هدية للشعب الأمريكي".