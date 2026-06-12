الأمم المتحدة: طالبان اعتقلت 30 امرأة لانتهاك قواعد الحجاب في أفغانستان

قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن السلطات في مدينة هرات غرب أفغانستان اعتقلت ما لا يقل ‌عن 30 امرأة بتهمة انتهاك قواعد الملابس التي فرضتها حكومة حركة طالبان، لكنها أضافت أن بعضهن أفرج عنهن لاحقا.

وذكرت الهيئة أن الاعتقالات أدت إلى تزايد الخوف والقلق بين النساء والفتيات في أنحاء أفغانستان"، مشيرة إلى أن الكثير من هؤلاء النساء أفرج عنهن بعد ذلك، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأضافت: "يقال إن قوات الأمن التابعة لطالبان أطلقت النار على المتظاهرين - من رجال ونساء وأطفال- واعتدت بالضرب على بعضهم... ‌وقُتل ⁠ما لا يقل عن شخصين، بينهما صبي، وأصيب أكثر من 20".

وذكرت وسائل إعلام أن مسئولين من شرطة الأخلاق التابعة لطالبان، احتجزوا ⁠بعض النساء في الأيام التي سبقت الاحتجاجات بتهمة عدم امتثالهن لقواعد الحجاب.

ونفت السلطات المحلية التقارير التي تفيد باعتقال نساء.

ومنذ ⁠سيطرتها على السلطة في كابول عام 2021، فرضت حركة طالبان قيودا شاملة على النساء والفتيات في ⁠البلد المنكوب بالحرب، بما في ذلك قيود على الوصول إلى التعليم والتوظيف والرياضة، مما أثار انتقادات دولية.