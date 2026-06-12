السفير بسام راضي يستقبل رئيس هيئة الرعاية الصحية خلال زيارته روما لبحث فرص التعاون مع إيطاليا

استقبل بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الذي يراس وفد الهيئة خلال زيارة إيطاليا للمشاركة في عدد من الاجتماعات وورش العمل والبرامج التدريبية ذات الصلة بتطوير الخدمات الصحية وبناء القدرات، وتعزيز أوجه التعاون الفني وتبادل الخبرات مع الجانب الإيطالي، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون المشترك في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية، خاصة الخلايا الجذعية بما يسهم في دعم جهود الهيئة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية

وصرح راضي، بأن الزيارة تأتي في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر المسئولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في عقد شراكات دولية استراتيجية مع كبرى المؤسسات والحكومات الأجنبية، بهدف نقل المعرفة، وتوطين التكنولوجيا الطبية المتقدمة، ورفع كفاءة الكوادر الطبية بما يضاهي المعايير العالمية، وتعزيز التعاون مع إيطاليا للاستفادة من خبراتهم في حوكمة المستشفيات، وتطوير تكنولوجيا الرعاية الصحية والبنية التحتية الرقمية استعدادا لتنفيذ مراحل جديدة من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتضمن الوفد الذي ترأسه الدكتور أحمد السبكي، الدكتور أحمد حماد، رئيس ادارة التخطيط بالهيئة والدكتورة مها محمد، المشرف العام على معامل الهيئة والدكتور خالد السحراوي رئيس مجلس إدارة الدولية للمعدات، ومن السفارة المصرية بروما المستشارة سارة عطية مسئولة قطاع التعاون الصحي والطبي مع الجانب الإيطالي.